Paris (AFP) Der Regisseur des französischen Kinohits "Die fabelhafte Welt der Amélie" ist alles andere als begeistert von dem Vorhaben, seinen Film als Broadway-Musical aufzuführen. Er sei "zutiefst angewidert" von der geplanten Adaption für die berühmte Theatermeile in New York und habe den Plänen nur zugestimmt, um an Geld für ein Kinderhilfsprojekt zu kommen, verriet Jean-Pierre Jeunet am Freitag in einem Radio-Interview. "Ich hasse den Broadway, er ist die Inkarnation der Geschmacklosigkeit", ereiferte sich der Franzose.

