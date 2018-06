Fürth (dpa) - Der 1. FC Köln hat Tabellenführer SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga die ersten Punkte abgejagt. Die Rheinländer stoppten den Siegeszug der Franken mit einem 0:0 im Spitzenspiel vor 13 770 Zuschauern in Fürth. Mit 13 Punkten werden die Fürther aber auch nach dem 5. Spieltag weiter an der Spitze stehen. Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufstiegsrennen einen schweren Rückschlag erlitten. Die Pfälzer kassierten beim VfR Aalen nach langer Unterzahl und schwacher Leistung eine 0:4-Abfuhr.

