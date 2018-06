Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 bleibt in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Mit einem Kraftakt zwangen die Rheinhessen den VfL Wolfsburg in die Knie. Vor nur 27 103 Zuschauern sorgten Eric Maxim Choupo Moting (60. Minute) und Nicolai Müller (78.) für das verdiente 2:0 (0:0).

Die erste Niederlage in Mainz seit Dezember 2005 bezahlten die Niedersachsen zudem mit der Gelb-Roten Karte für ihren neuen Star, den Brasilianer Luiz Gustavo, der nach wiederholtem Foulspiel vom Platz musste. Die Mainzer feierten im dritten Saisonspiel den dritten Sieg und überzeugten vor allem in der zweiten Halbzeit mit ihrem schnörkellosen Spiel.

Mit der Siegerelf vom 4:0 gegen Schalke 04 - auch Torhüter Diego Benaglio konnte trotz Rückenproblemen spielen - übernahm Wolfsburg von Beginn an die Initiative. Die Mainzer, die Choupo-Moting für Christoph Moritz aufboten, ließen die Niedersachsen gewähren, bauten erst in der eigenen Hälfte einen dichten Riegel auf. Die 05er lauerten auf Fehler des VfL, um dann im Dauerregen blitzartig in den Angriffsmodus zu schalten.

Die hohen Ballbesitzzeiten brachten Wolfsburg keine großen Chancen. Erstmals musste sich Heinz Müller im Mainzer Tor nach 18 Minuten strecken, als er einen Schuss von Vieirinha über die Latte lenkte. Die Mainzer Taktik ging nach 23 Minuten fast auf. Niki Zimling hatte Shinji Okazaki freigespielt, doch der Japaner verzog frei stehend. Nicht besser machte es Nicolai Müller, der nach Pass von Okazaki vor Benaglio an den Ball kam, das Tor aber knapp verfehlte (27.). Praktisch im Gegenzug musste 05-Kapitän Nikolce Noveski für den geschlagenen Heinz Müller auf der Linie klären (28.).

Nach einer halben Stunde gestaltete Mainz die Partie auch im Feld ausgeglichener. Wolfsburgs "Königstransfer" Gustavo, der am Anfang als umsichtiger Ballverteiler gefiel, tauchte ab, dafür mühte sich sein brasilianischer Landsmann Diego um Linie im Spiel. Doch die aggressiv zu Werke gehenden Mainzer fuhren immer wieder dazwischen und überzeugten ihr Publikum mit guten Angriffsaktionen.

Den ersten Farbtupfer nach dem Wechsel setzte Ja-Cheol Koo, den die Mainzer nur zu gern in ihren Reihen hätten. Heinz Müller lenkte den Kopfball des Südkoreaners zur Ecke (47.). Auf der Gegenseite zeigte auch Benaglio seine Klasse, als er einen Drehschuss von Nicolai Müller sicher unter sich begrub (50.). Nach einer Stunde belohnten sich die Mainzer für ihre kampf- und laufstarke Vorstellung. Ein Eckball von Johannes Geis segelte auf den Kopf von Bo Svensson, der Choupo-Moting zentral vor dem Tor bediente. Der Deutsch-Kameruner konnte den Ball annehmen und verwerten.

Wolfsburg musste noch offensiver werden. Das bot den Mainzern Raum für schnelle Konter. Einen beendete Gustavo gegen Nicolai Müller zu rüde. Der bereits verwarnte Brasilianer musste mit Gelb-Rot vom Platz. Die Mainzer hatten Platz zum Kontern. Zunächst wurde der letzte Ball zu ungenau gespielt. Dann zeigte Nicolai Müller sein Können. Der Jung-Nationalspieler stürmte allein aufs Wolfsburger Tor zu und ließ Benaglio mit einem beherzten Schuss keine Chance. Müller traf damit im jedem Spiel der noch jungen Saison.