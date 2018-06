Mainz (dpa) - Die Fans skandierten "Europapokal", Thomas Tuchel schiebt jeder Euphorie den Riegel vor. "Wir fangen nicht an zu träumen. Wir genießen, heben aber nicht ab", sagte der Trainer des FSV Mainz 05 nach dem überzeugenden 2:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg.

"Wir haben eine gute Qualität, das ist eine tolle Momentaufnahme", meinte der 39-Jährige nach dem dritten Sieg im dritten Spiel und dem vierten Platz in der Fußball-Bundesliga.

Vor nur 27 103 Zuschauern sorgten Eric Maxim Choupo-Moting (60. Minute) und Nicolai Müller (78.) für die Tore. "Im Moment überlege ich nicht lang. Ich treffe die Kugel einfach gut und genieße das", meinte Müller, der in jedem Spiel Torschütze war. Grund zum Jubeln hatte auch Manager Christian Heidel. Der 50-Jährige konnte sich am Freitag mit seiner Lebensgefährtin Steffi über die Geburt von Töchterchen Sanita freuen.

Wolfsburg musste sich erstmals seit Dezember 2005 in Mainz geschlagen geben. Zudem musste der brasilianische Nationalspieler Luiz Gustavo, erst in der vergangenen Woche für rund 20 Millionen Euro zu den Niedersachsen gewechselt, mit Gelb-Rot vom Platz (64.). "Der Platzverweis geht in Ordnung", sagte Trainer Dieter Hecking, der bemängelte, dass Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer (Herne) nicht einheitlich in seinen Entscheidungen gewesen sei.

Hecking attestierte seiner Mannschaft trotz der zweiten Niederlage im dritten Spiel "eine richtig gute Leistung". Zumindest über 65 Minuten. "Das war eine Partie auf allerhöchstem Niveau. Jeder wollte gewinnen. Wir haben aber unsere Chancen nicht genutzt", meinte Hecking, der den eingeschlagenen Weg der Offensive konsequent weiter gehen will. "Von der Spielanlage war das okay", erklärte der Wolfsburger Coach.

Mit der Siegerelf vom 4:0 gegen Schalke 04 übernahm Wolfsburg von Beginn an die Initiative. Die Mainzer ließen die Niedersachsen gewähren, bauten erst in der eigenen Hälfte einen dichten Riegel auf. Die 05er lauerten auf Fehler des VfL, um dann im Dauerregen blitzartig in den Angriffsmodus zu schalten. Die hohen Ballbesitzzeiten brachten Wolfsburg keine großen Chancen.

Die Mainzer Taktik ging nach 23 Minuten fast auf. Niki Zimling hatte Shinji Okazaki freigespielt, doch der Japaner verzog frei stehend. Nicht besser machte es Nicolai Müller, der nach Pass von Okazaki vor Benaglio an den Ball kam, das Tor aber knapp verfehlte (27.). Praktisch im Gegenzug musste 05-Kapitän Nikolce Noveski für den geschlagenen Heinz Müller auf der Linie klären (28.).

Den ersten Farbtupfer nach dem Wechsel setzte Ja-Cheol Koo, den die Mainzer nur zu gern in ihren Reihen hätten. Heinz Müller lenkte den Kopfball des Südkoreaners zur Ecke (47.). Nach einer Stunde belohnten sich die Mainzer für ihre kampf- und laufstarke Vorstellung. Ein Eckball von Johannes Geis segelte auf den Kopf von Bo Svensson, der Choupo-Moting zentral vor dem Tor bediente. Der Deutsch-Kameruner konnte den Ball annehmen und verwerten.

Wolfsburg musste noch offensiver werden. Das bot den Mainzern Raum für schnelle Konter. Einen beendete Gustavo gegen Nicolai Müller zu rüde. Der bereits verwarnte Brasilianer musste mit Gelb-Rot vom Platz. Die Mainzer hatten Platz zum Kontern. Zunächst wurde der letzte Ball zu ungenau gespielt. Dann zeigte Nicolai Müller sein Können. Der Jung-Nationalspieler ließ Benaglio mit einem beherzten Schuss keine Chance.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 41,9 - 58,1

Torschüsse: 12 - 16

gew. Zweikämpfe in %: 47,9 - 52,1

Fouls: 16 - 15

Ecken: 2 - 5

Quelle: optasports.com