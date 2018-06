Barcelona (SID) - Der spanische Meister FC Barcelona muss im zweiten Saisonspiel am Sonntag (21.00 Uhr) beim FC Málaga ohne den angeschlagenen Weltfußballer Lionel Messi auskommen. Wegen einer Oberschenkelverletzung reist der 26-jährige Argentinier nicht mit zum Auswärtsspiel gegen die von Bernd Schuster trainierten Andalusier. "Seine Fortschritte sind zufriedenstellend, die Entscheidung ist aber eine Vorsichtsmaßnahme", hieß es in einer Klub-Mitteilung am Samstag.

Messi hatte sich am Mittwoch im Supercup-Hinspiel bei Atlético Madrid (1:1) einen Bluterguss im Oberschenkel zugezogen und war in der Halbzeit ausgewechselt worden. Beim Liga-Auftakt drei Tage zuvor hatte der Angreifer beim 7:0-Kantersieg gegen UD Levante zwei Treffer erzielt.