Berlin (dpa) - Mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs gewährt die Bundesregierung den Bürgern an diesem Wochenende wieder Einblick in ihre Machtzentralen. Zum 15. Tag der offenen Tür kamen schon heute Vormittag zahlreiche Menschen, um Bundeskanzleramt oder Ministerien zu besichtigen. Es wird mit mehr als 125 000 Besuchern gerechnet. So viele kamen 2012 - in den Jahren davor waren es teilweise noch mehr. Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird wieder der Rundgang von Bürgern mit Kanzlerin Angela Merkel am Sonntag im Bundeskanzleramt.

