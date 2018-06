New York (dpa) - Die deutschen Tennisprofis Philipp Petzschner und Peter Gojowczyk haben sich über die Qualifikation ins Hauptfeld der US Open gekämpft.

Der 29 Jahre alte Petzschner gewann sein drittes Quali-Match gegen Jared Donaldson aus den USA 6:2, 6:0. Der Bayreuther trifft beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in der ersten Runde auf den Amerikaner Jack Sock.

Gojowczyk setzte sich gegen Rik de Voest aus Südafrika mit 6:4, 6:2 durch. Der 24-Jährige aus München bekommt es im Hauptfeld mit dem Niederländer Igor Sijsling zu tun. Von den deutschen Damen schaffte keine über die Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld. Damit starten 16 deutsche Profis in Flushing Meadows - neun Herren und sieben Damen. Die US Open beginnen am Montag in New York.