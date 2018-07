Trier (dpa) - Der Motorsport steht einmal mehr unter Schock. Im Rahmenprogramm der Deutschland-Rallye in Trier sind bei einem Unfall zwei niederländische Oldtimer-Liebhaber ums Leben gekommen. Fahrer und Beifahrer starben bei einer Demonstrationsfahrt in einem historischen Rallye-Fahrzeug. Das Unglück passierte kurz hinter einer Sprungschanze, an der Autos rund 40 Meter weit fliegen. Nach dem Sprunghügel kam das Auto von der Fahrbahn ab und verunglückte. Beide Männer erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.