Washington (AFP) Die USA bringen ihre Truppen für ein mögliches Eingreifen in Syrien in Stellung. Mehrere Optionen seien für den Fall vorbereitet worden, dass sich US-Präsident Barack Obama für einen Militärschlag gegen die Führung in Damaskus entscheiden sollte, sagte Verteidigungsminister Chuck Hagel am Freitag (Ortszeit) gegenüber Journalisten an Bord eines Flugs nach Malaysia. Die syrische Opposition beschuldigt die Regierungstruppen, am Mittwoch bei einem Großangriff in der Rebellenregion Ghuta nahe Damaskus ein Massaker mit 1300 Toten verübt zu haben.

