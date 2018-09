Washington (AFP) - (AFP) Mehrere zehntausend Menschen haben am Samstag in Washington des 50. Jahrestags der berühmten Rede "I Have a Dream" des Bürgerrechtlers Martin Luther King gedacht. Zu der Kundgebung am Fuße des Lincoln Memorial wurden nach Angaben der Organisatoren insgesamt 150.000 Teilnehmer erwartet. Die eigentliche Zeremonie findet am kommenden Mittwoch statt. Dann will auch US-Präsident Barack Obama eine Rede halten und dabei auf derselben Stufe am Lincoln Memorial stehen wie King 1963.

