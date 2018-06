Berlin (AFP) - (AFP) Seit der Liberalisierung des Markts für Fernbusse ist die Zahl der regelmäßigen Städteverbindungen in dem Sektor einem Zeitungsbericht zufolge stark gestiegen. Bis Ende Juni hätten die zuständigen Behörden in den Ländern insgesamt 158 Genehmigungen für neue Verbindungen im innerdeutschen Fernbuslinienverkehr erteilt, berichtete die "Welt am Sonntag". Vor der Marktfreigabe betrug die Zahl der erteilten Genehmigungen zum Ende des vergangenen Jahres demnach 86. Insgesamt 61 Anträge lägen den Behörden derzeit noch zur Genehmigung vor.

