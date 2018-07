Moskau (AFP) Russland hat die westlichen Regierungen vor einem militärischen Eingreifen im Syrien-Konflikt gewarnt. Dies wäre ein "schwerer Fehler" erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Moskau, Alexander Lukaschewitsch, am Sonntag. Einige Regierungen versuchten, "den UN-Experten ihre eigenen Ergebnisse aufzuzwingen" und erhöhten so "die Möglichkeit eines militärischen Einsatzes". An diese Staaten appelliere Moskau, "ihren gesunden Menschenverstand einzusetzen und einen solchen tragischen Fehler zu vermeiden".

