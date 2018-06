Berlin (AFP) - (AFP) Die Botschaftsmitarbeiter aus Saudi-Arabien in Deutschland sind laut einem Zeitungsbericht die Diplomaten mit den meisten Verkehrsverstößen. Insgesamt 2099 Delikte seien im vergangenen Jahr auf das Konto saudiarabischer Diplomaten gegangen, berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eine Statistik der Berliner Polizei. Demnach fuhren sie 19 Mal bei Rot über die Ampel und 248 Mal zu schnell, in 1832 Fällen wurden sie beim Falschparken erwischt.

