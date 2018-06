Spa (SID) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat den Großen Preis der Formel 1 in Belgien für Demonstrationen gegen den Mineralöl-Konzern Shell genutzt, der als Hauptsponsor des Rennens auftritt. Schon vor dem Start entrollten Aktivisten an der Haupttribüne ein etwa 20 Meter langes Plakat mit der Aufschrift "Arctic Oil? Shell no!". Der Protest richtete sich gegen Pläne von Shell, auch in der russischen Arktis nach Öl zu bohren.

Nach dem Rennen, welches Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim/Red Bull) gewann, seilte sich zudem eine Greenpeace-Aktivistin über dem Podest ab und enthüllte während der Siegerehrung ein kleineres Plakat. "Glückwunsch! Nun helft uns, die Arktik zu retten", war darauf zu lesen. Beide Aktionen wurden nach kurzer Zeit vom Sicherheitsdienst unterbunden.