Leverkusen (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat die Nominierung von Sidney Sam und Max Kruse für sein am Donnerstag zu bennendes Aufgebot angedeutet. "Der ein oder andere, der heute auf dem Platz war, wird sich beim nächsten Doppelspieltag in unserem Aufgebot befinden", sagte Löw nach dem 4:2 von Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach im ZDF.

Löw beruft am Donnerstag sein Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich in München (6. September, 20.45/ZDF) und die Färöer in Torshaven (10. September, 20.45 Uhr/ARD). Aus dem Kader der beiden Teams, die Löw am Samstag live sah, gehört normalerweise nur der Leverkusener Lars Bender zum Stamm-Aufgebot. Sam, den der Bundestrainer ausdrücklich als "spielentscheidenden Mann" lobte, und Kruse, den er zuletzt trotz Nicht-Nominierung hervorhob, hatten bei der US-Reise im Mai und Juni ihr Debüt in der Nationalelf gegeben.

Sam, der gegen Gladbach zwei Tore erzielte und eines vorbereitete, zeigte sich mit Blick auf eine mögliche Nominierung bescheiden. "Das müssen sie den Bundestrainer fragen", sagte der 25-Jährige: "Ich versuche, meine Leistung zu bringen und dann sehe ich, was passiert. Aber ich bin topfit und schaffe es, endlich mal, das auch in den Spielen rüberzubringen."

Der Gladbacher Kruse erklärte, er beschäftige sich "bis jetzt nicht mir der Nationalelf". Dass Löw im Stadion gewesen ist, hatte er nach eigener Aussage nicht gewusst. Außenseiter-Chancen auf eine Nominierung hat auch Kruses Vereinskollege Patrick Herrmann, der bereits im März gegen Kasachstan nachnominiert worden war.

Stefan Kießling beendete die Diskussionen um seine Rückkehr in die DFB-Elf derweil von selbst. "Ich habe mal gesagt, das Thema ist gegessen. Nun erkläre ich nochmal - den Nationalspieler Kießling wird es unter Löw nicht mehr geben", sagte der 29-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung: "Nach jedem Tor von mir kommen die Fragen nach der Rückkehr ins DFB-Team. Sie nerven nur noch. Ich tue es mir nicht mehr an."

Löw hatte sich zuvor im ZDF über Kießling wieder ausweichend geäußert. "Ich habe immer gesagt, dass Miroslav Klose und Mario Gomez, wenn sie fit sind, unsere erste Wahl sind. Dahinter sind Kruse und Kießling gute Alternativen."