Köln (SID) - Ausgerechnet an ihrem 50. Geburtstag hat die Fußball-Bundesliga für einen neuen Negativrekord gesorgt. Am 3. Spieltag der 51. Saison wurden insgesamt acht Platzverweise ausgesprochen. Besonders farbenfroh waren die Spiele in Sinsheim und Hannover, wo Sejad Salihovic (1899, Rot), Francis Coquelin (Freiburg, Gelb-Rot) und Admir Mehmedi (Freiburg, Rot) bzw. Benedikt Höwedes (Schalke, Rot), Christian Fuchs (Schalke, Gelb-Rot) und Szabolcs Huszti (Hannover, Rot) vom Platz flogen.

Zudem musste auch Luiz Gustavo (Wolfsburg, Gelb-Rot) in Mainz frühzeitig in die Kabine. Am Sonntag folgte als Rot-Sünder in Augsburg noch der Stuttgarter Ibrahima Traoré. Insgesamt gab es in der laufenden Spielzeit neun Platzverweise (fünf Rote Karten/vier Gelb-Rote Karten). Zuletzt wurden am 29. Spieltag der Saison 2009/10 sieben Platzverweise ausgesprochen. In der vergangenen Saison wurden insgesamt 64 Platzverweise ausgesprochen (31 Rote Karten, 33 Gelb-Rote Karten).