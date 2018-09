London (SID) - Lukas Podolski hat seine Teamkollegen vom FC Arsenal mit der Begeisterung für den FC Bergheim 2000 offenbar angesteckt. Der 28 Jahre alte Fußball-Nationalspieler schickte am Samstag noch vor seinem Doppelpack beim 3:1 gegen den FC Fulham via Facebook eine Videobotschaft an seinen Jugendklub, in der auch der Spanier Santi Cazorla, der Engländer Alex Oxlade-Chamberlain und Per Mertesacker viel Erfolg für die neue Saison wünschen.

"Auch meinen Jungs vom FC Bergheim 2000 alles Gute fürs morgige Heimspiel und die Landesliga-Saison! Hier ein kleiner Warm-up-Gruß für Euch", schrieb Podolski, der Mertesacker zum Beispiel immer auf dem Laufenden hält. "Der Lukas erzählt mir immer schön viel von euch, wenn ihr wieder hoch gewonnen habt. Für die Saison alles Gute und viel Glück für die Zukunft", sagte der Nationalverteidiger.