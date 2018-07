London (SID) - José Mourinho (50) hat seinen Lieblingsfeind Pep Guardiola (42) wieder einmal provoziert. Kurz vor dem europäischen Supercup zwischen Champions-League-Sieger Bayern München und Europa-League-Gewinner FC Chelsea am Freitag in Prag (20.15 Uhr, ZDF) lästerte "The Special One" über die Spielstärke des deutschen Rekordmeisters. "Der FC Bayern des Jupp Heynckes war das beste Team Europas. Jetzt haben sie einen neuen Trainer und neue Spieler - und ich bin nicht mehr sicher, ob sie immer noch so gut sind", sagte Chelseas neuer Coach der Bild am Sonntag.

In Spanien hatten sich die beiden Rivalen als Trainer von Real Madrid und dem FC Barcelona über Jahre immer wieder attackiert. Die Streitigkeiten hatten ihren Höhepunkt 2011, als Mourinho dem damaligen Barca-Assistenten Tito Vilanova einen Finger ins Auge drückte. Auch Guardiolas Wechsel zum FC Bayern hatte Mourinho im Sommer süffisant kommentiert.