Berlin (dpa) - Das Landgericht Hannover will der Anklage gegen Christian Wulff und den Filmproduzenten David Groenewold stattgeben. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Ob es aber wirklich zu einem öffentlichen Prozess komme, sei noch offen, schreibt das Blatt unter Berufung auf Justizkreise. Das Gericht wolle vorschlagen, mit der Zahlung einer Geldauflage die Einstellung des Verfahrens zu erwirken. Die offizielle Entscheidung des Gerichts wird morgen erwartet. Der Anwalt Groenewolds, Christian-Oliver Moser, sagte der dpa: Er wisse weder etwas von einem Deal noch was das Gericht entscheide.

