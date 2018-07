Warschau (SID) - Diskus-Weltmeister Robert Harting ist zwölf Tage nach seinem Goldwurf von Moskau noch immer in WM-Form. Der Seriensieger setzte sich beim Meeting in Warschau mit 68,60 m gegen Lokalmatador und Vize-Weltmeister Piotr Malachowski (67,07) durch. Dritter wurde der Olympiazweite Ehsan Hadadi (Iran/64,78). Harting, der in Moskau seinen dritten WM-Titel in Serie gewonnen hatte, legte die Siegesweite bereits im ersten Durchgang vor.