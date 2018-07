Berlin (dpa) - Modeschöpferin Vivienne Westwood (72) hält überhaupt nichts von Blockbustern aus Hollywood.

"Lieber warte ich an der Haltestelle auf einen Bus, der niemals kommen wird, als mir so einen Film anzusehen", sagte die Britin, die mit Punk- und New-Wave-Mode bekanntgeworden ist, dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntag). Sie habe sich nie fürs Kino begeistern können. "Dieses Zweidimensionale, diese Pappmaché-Kulissen, alles so künstlich." Da lese sie lieber ein Buch. Bei "Vom Winde verweht" habe sie sich gelangweilt. Großartig fand sie dagegen das vielfach prämierte Drama "Liebe" des Österreichers Michael Haneke über ein altes Ehepaar.