Stuttgart (dpa) - Mit dem Stabwechsel an der Internationalen Bachakademie Stuttgart ist eine Ära zuende gegangen: Gründer Helmut Rilling hat sein Lebenswerk in die Hände seines Nachfolgers gelegt.

Bei einem Konzert in der Stuttgarter Liederhalle übergab der renommierte Leiter am Samstag die Führung offiziell an Hans-Christoph Rademann. Der 48 Jahre alte Chefdirigent des RIAS Kammerchors hat bereits angekündigt, künftig mehr junge Leute für Bach begeistern zu wollen.

Zu dem Festakt war auch Bundespräsident Joachim Gauck nach Stuttgart gekommen. "Viele verdanken ihm den Zugang zu Bach, zur Musik", sagte Gauck über Rilling. "Viele verdanken ihm den Zugang zu einer Lebensfreude, die einfach unersetzbar ist."

Zur Übergabe in Stuttgart dirigierten Rilling und Rademann jeweils eine Kantate - begleitet von der Gächinger Kantorei und dem Bach-Collegium Stuttgart, den beiden Ensembles des Hauses.

Der 80 Jahre alte Rilling hatte die Bachakademie vor 32 Jahren gegründet. Weltweit gibt es inzwischen 20 Akademien - wobei die Gründungsstadt als eine Art Keimzelle gilt. "Ohne die Hilfe sehr vieler Menschen hätten wir die Arbeit dieser Bachakademie nicht leisten können", sagte Rilling - und applaudierte gemeinsam mit dem Ensemble auf der Bühne für alle Unterstützer der Akademie.

"Helmuth Rilling ist ein Botschafter der deutschen Kultur wie nur wenige andere", betonte Gauck während des Festakts, zu dem auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (beide Grüne) gekommen waren. "Vielleicht sind Bach und Rilling irgendwie Zwillinge", scherzte Gauck. Allerdings habe Rilling nie einen Zweifel daran gelassen, wer das eigentliche Genie sei.

Den Dirigentenstab hält Deutschlands "Bach-Papst" aber auch nach dem Wechsel fest: Nur ein Jahr Akademiepause hat er sich verordnet, spätestens in der Saison 2014/15 will er sich mit mehreren Konzerten zurückmelden.

Sein Nachfolger Rademann will indes frischen Wind in die traditionsreiche Einrichtung bringen: "Wir müssen uns musikalisch mehr strecken und mit der Akademie mehr in die Gesellschaft gehen", hatte er jüngst angekündigt. Ein erster Schritt soll die Zusammenführung von Breakdance, Jazz und Johann Sebastian Bach auf dem diesjährigen Musikfest in Stuttgart sein.

