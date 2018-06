Brasília (AFP) - (AFP) Ein Diplomat der brasilianischen Botschaft in Bolivien hat nach eigenen Angaben einem bolivianischen Oppositionspolitiker zur Flucht nach Brasilien verholfen, der sich 15 Monate lang in dem Botschaftsgebäude aufgehalten hatte. Er habe sich auf eigene Faust entschlossen, "einen politisch Verfolgten zu schützen", sagte der Diplomat Eduardo Saboia dem brasilianischen Fernsehsender Globo am Montag. Bolivien äußerte in einer diplomatischen Note "tiefe Besorgnis" über die Beihilfe zur Flucht des Senators Roger Pinto, eines Gegners des bolivianischen Präsidenten Evo Morales.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.