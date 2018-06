Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat zur Abwahl der schwarz-gelben Regierung aufgerufen. "Die Bundestagswahl ist eine Chance, um für einen Politikwechsel zu sorgen", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Wahlaufruf des DGB. Deutschland brauche "eine gerechtere Politik anstelle einer einseitigen Sparpolitik". Die Politik der vergangenen Jahre belaste Rentner und Arbeitslose und sei dafür verantwortlich, "dass die Armut in unserem reichen Land trotz sinkender Arbeitslosigkeit immer größer wird", kritisierte der DGB, ohne CDU/CSU und FDP explizit zu nennen.

