London (AFP) - (AFP) Zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem britischen Premierminister David Cameron herrscht nach Angaben der Regierung in London Einigkeit über die Bewertung der Lage in Syrien. Beide Regierungschefs hätten "wenig Zweifel", dass der mutmaßliche Giftgaseinsatz am Mittwoch "vom Regime ausgeführt" worden sei, erklärte Camerons Büro am späten Sonntag nach einem Telefonat der Politiker. Merkel und Cameron seien sich einig, dass einem solchen Angriff "eine entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft" folgen müsse.

