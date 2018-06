Berlin (AFP) Angesichts neuer Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo hat das Auswärtige Amt (AA) am Montag eine Reisewarnung für die östlichen und nordöstlichen Teile des afrikanischen Landes erlassen. Dies gelte in besonderem Maße für die Provinzen Nord- und Süd-Kivu, Maniema, Orientale und das nördliche Katanga, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums. Dort gebe es immer wieder Kämpfe zwischen den kongolesischen Streitkräften und bewaffneten Gruppen. Der dienstliche oder geschäftliche Aufenthalt in diesen Gebieten müsse durch ein "tragfähiges professionelles Sicherheitskonzept abgesichert" sein.

