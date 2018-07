Köln (AFP) Nach der Absage aller Ägyptenreisen wegen der politischen Unruhen in dem Land bietet der Touristikkonzern DER ab Mitte September wieder Reisen ans Rote Meer an. Entgegen ursprünglicher Befürchtungen sei die Lage in den Badeorten am Roten Meer in den vergangenen zehn Tagen ruhig geblieben, erklärte Unternehmenssprecher Sören Hartmann am Montag in Köln. "Wir gehen davon aus, dass es so bleibt." Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter mit den Marken ITS, Jahn Reisen, Tjaereborg, Dertour, Meier's Weltreisen und ADAC Reisen biete daher ab 16. September wieder Reisen in die Region an.

