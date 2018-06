New York (AFP) - (AFP) Die Chemiewaffen-Inspektoren der Vereinten Nationen sind auf ihrer heiklen Mission in Syrien von Heckenschützen beschossen worden. Daraufhin wurde die unabhängige Untersuchung der Giftgas-Vorwürfe vorerst abgebrochen, wie die UNO am Montag mitteilte. Großbritannien und die Türkei hatten zuvor erklärt, notfalls auch ohne UN-Mandat in den Bürgerkrieg eingreifen zu wollen. Auch die Bundesregierung drohte Syriens Machthaber Baschar al-Assad mit "Konsequenzen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.