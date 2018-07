Ulm (AFP) - (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch vor der Wahl zu einer klaren Aussage über ein mögliches drittes Hilfspaket für Griechenland bewegen. Er werde dass Thema sowohl beim Fernsehduell mit Merkel am Sonntag als auch in der letzten Sitzungswoche des Bundestags Anfang September zur Sprache bringen, sagte Steinbrück der "Südwest Presse" aus Ulm vom Montag. Der Bundesregierung warf er vor, sie habe bislang im Wahlkampf "Schlaftabletten verabreicht und zu vertuschen versucht, dass uns die Stabilisierung der Eurozone etwas kosten wird".

