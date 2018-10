Berlin (dpa) - Dusty ist ein Sprühflugzeug mit Höhenangst, das von schnellen Rennen und waghalsigen Loopings träumt.

Mit ein paar Modifikationen an seinem Flugzeug und der Hilfe seiner treuen Freunde schafft er eines Tages tatsächlich die Qualifikation für das spektakuläre Wettfliegen "Wings around the Globe". Das Abenteuer beginnt. Dabei muss Dusty mit widrigen Wetterbedingungen, sabotierenden Konkurrenten und unzureichender Technik kämpfen, gewinnt aber Freunde, Zuneigung und am Schluss natürlich auch den Wettkampf.

Nach "Cars" ist "Planes" ein eher simpel gestricktes Disney-Animationsabenteuer um einen motorisierten Außenseiter, der über sich hinauswächst.

Planes, USA 2013, 92 Min., FSK ab 0, von Klay Hall, dt. Synchronstimmen: Marie Bäumer, Oliver Kalkofe, Matthias Dolderer

