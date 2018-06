Prag (SID) - Der schwedische Schiedsrichter Jonas Eriksson wird das Finale um den UEFA-Supercup zwischen Triple-Sieger Bayern München und dem FC Chelsea am Freitag in Prag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) leiten. Dies gab die Europäische Fußball-Union am Montag auf ihrer Internetseite bekannt. Im Stadion Eden will der deutsche Rekordmeister in der Neuauflage des Champions-League-Finals von 2012 gegen den englischen Europa-League-Sieger den letzten noch fehlenden Titel in seiner Vereinsgeschichte gewinnen.

Der 39-jährige Eriksson stand in der letzten Saison in sechs Partien der europäischen Königsklasse auf dem Platz, so auch beim Viertelfinalhinspiel des späteren Finalisten Borussia Dortmund beim FC Malaga.