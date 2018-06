Hamburg (dpa) - Oliver Kahn hat den Vorstand und den Aufsichtsrat des Hamburger SV für die sportliche Misere beim Fußball-Bundesligisten verantwortlich gemacht. Beide Gremien trügen die Hauptschuld an der derzeitigen Krise beim Traditionsclub. "Der Fisch stinkt also vom Kopf her", schreibt der Ex-Nationaltorhüter in seinem Blog bei "bild.de". Die von HSV-Sponsor Klaus-Michael Kühne nach dem Fehlstart mit nur einem Punkt aus drei Spielen scharf kritisierte sportliche Führung mit Trainer Thorsten Fink und Sportchef Oliver Kreuzer nahm Kahn hingegen in Schutz.

