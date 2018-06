Neu Delhi (AFP) Das indische Parlament hat ein wichtiges Gesetz im Kampf gegen den Hunger verabschiedet. Das Gesetz zur Nahrungssicherheit wurde am Montag nach neunstündiger Debatte vom Unterhaus in Neu Delhi beschlossen. "Die große Botschaft, die in das Land und in den Rest der Welt ausgesandt wird, ist klar und konkret: Indien übernimmt die Verantwortung für die Nahrungssicherheit all seiner Bürger", sagte die Vorsitzende der regierenden Kongress-Partei, Sonia Gandhi, in einer seltenen Rede.

