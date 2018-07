Washington (dpa) - Syriens Präsident Assad lässt Chemiewaffenexperten der UN die Giftgas-Vorwürfe untersuchen. Aber schon am ersten Tag gerät das Team in das Visier von Heckenschützen. Aber die Experten sammeln fleißig Proben. Die USA sind von einem Giftgaseinsatz in Syrien überzeugt.

