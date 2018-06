Washington (dpa) - Die USA sind nach den Worten von Außenminister John Kerry überzeugt, dass in Syrien Giftgas eingesetzt wurde. Das sei trotz aller Versuche in Damaskus, es zu leugnen, "unbestreitbar", sagte Kerry in Washington. Er warf dem Assad-Regime vor, Beweise zu vertuschen. Die USA und die internationale Gemeinschaft müssten darauf antworten. Präsident Barack Obama werde in Kürze darüber entscheiden. UN-Inspekteure haben heute die jüngsten Giftgas-Vorwürfe in Syrien untersucht. Die Chemiewaffenexperten wurden von Heckenschützen angegriffen, blieben aber unverletzt.

