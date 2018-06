Paris (dpa) - Die französische Regierung rechnet mit einer raschen Einigung über mögliche Aktionen gegen Syrien. "Alles wird sich in dieser Woche abspielen", sagte Präsident François Hollande der Zeitung "Le Parisien". Zuvor hatte Außenminister Laurent Fabius im Sender Europa 1 angekündigt, über eine Reaktion des Westens werde in den kommenden Tagen entschieden. Fabius mache die Regierung in Damaskus für die angeblichen Giftgasangriffe verantwortlich. Damaskus bestreitet das und beschuldigt umgekehrt die Rebellen.

