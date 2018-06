Damaskus (dpa) - Die Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen sind bei ihrer Suche nach Beweisen für einen Giftgas-Einsatz in Syrien beschossen worden. Nach Angaben von Regimegegnern gelang es ihnen dennoch, die Ortschaft Moadhamijat al-Scham südwestlich von Damaskus zu besuchen. Dort und in einem Bezirk östlich der Hauptstadt sollen am vergangenen Mittwoch Hunderte von Menschen mit Nervengas getötet worden sein. Die Chemiewaffen-Experten waren am Morgen von Damaskus aus in das Gebiet aufgebrochen.

