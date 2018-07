Rom (dpa) - Die Schauspieler Monica Bellucci und Vincent Cassel gehen getrennte Wege. 14 Jahre nach ihrer Heirat hätten die Italienerin (48) und der zwei Jahre jüngere Franzose die Trennung beschlossen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Montag unter Berufung auf das Pressebüro der Schauspielerin.

Bellucci, die vielen als Inbegriff mediterraner Schönheit gilt, dreht gerade in Kroatien mit Regisseur Emir Kusturica. Cassel, Enfant terrible des französischen Films, lebt überwiegend in Brasilien. Die beiden haben zwei Kinder, Deva und Léonie. In jüngsten Interviews hatten sie noch den Eindruck vermittelt, vereint zu sein.