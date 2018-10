New York (dpa) - Mehr als zehn Jahre nach ihrer Trennung ist die Boyband 'N Sync bei den MTV Video Music Awards erstmals wieder gemeinsam aufgetreten. Zusammen mit seinen vier früheren Bandkollegen sang US-Popstar Justin Timberlake bei der Gala in New York Auszüge aus den gemeinsamen Songs "Girlfriend", "Gone" and "Bye Bye Bye". Zuvor hatte Sängerin Miley Cyrus, nur mit Unterwäsche bekleidet und lasziv tanzend, ihren Auftritt und hatte dafür im Internet viel Häme einstecken müssen. Die Preise werden in 16 Kategorien verliehen.

