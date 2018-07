Riad (AFP) - (AFP) In Saudi-Arabien ist eine Frau jahrelang von ihrer Familie gefangen gehalten worden. Sie sei am Sonntag von Sicherheitskräften befreit worden, teilte die nationale Menschenrechtsorganisation am Montag mit.

