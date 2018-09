Beirut (AFP) Syrische Rebellen haben der Regierungsarmee nach Aktivistenangaben die einzige Nachschubroute in die nördliche Provinz Aleppo abgeschnitten. Die Aufständischen hätten am Sonntagabend die strategisch wichtige Ortschaft Chanasser erobert, meldete die den Gegnern von Machthaber Baschar al-Assad nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Da Chanasser an der einzigen Verbindungsstrecke zwischen dem Landesinneren und Aleppo liege, könnten dort stationierte Truppen keine militärischen Nachschubgüter und Lebensmittel mehr bekommen.

