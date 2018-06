Beirut (AFP) Die UN-Inspekteure in Syrien sind an einen der Orte des mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatzes gelangt. Das Expertenteam habe in Muadamijat al-Schams südwestlich der Hauptstadt Damaskus ein Krankenhaus des Roten Halbmonds besucht und mit Ärzten gesprochen, sagte der Aktivist Abu Nadim am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Im Internet wurden Videos des Besuchs in der Ortschaft veröffentlicht, die laut den Rebellen vergangenen Mittwoch von der syrischen Armee mit Chemiewaffen angegriffen wurde.

