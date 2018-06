New York (dpa) - Jan-Lennard Struff ist bei den US Open als erster deutscher Tennisprofi ausgeschieden. Der 23-Jährige aus Warstein musste sich in New York dem Franzosen Guillaume Rufin in fünf Sätzen 6:7 (4:7), 3:6, 6:2, 6:2, 1:6 geschlagen geben.

Struff ist in der Weltrangliste auf Platz 96 notiert und stand zum ersten Mal beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Hauptfeld.