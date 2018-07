Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Katja Paryla ist mit 73 Jahren gestorben. Die Darstellerin sei gestern im brandenburgischen Wölsickendorf bei Bad Freienwalde einer langen, schweren Krankheit erlegen, teilte die Freundin der Familie und Berliner Kostümbildnerin Hannelore Wedemeyer am Montag mit. Die 1940 in Zürich geborene Paryla war die Tochter einer alten Schauspielerfamilie. Nach einem Studium in Berlin hatte sie Engagements an der Berliner Volksbühne, am Maxim Gorki Theater, am Deutschen Theater und am Schiller Theater.

