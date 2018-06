Sydney (dpa) - Taucher haben in Australien die Leiche eines Mannes geborgen, der am Wochenende von einem Krokodil angefallen und unter Wasser gezogen worden war.

Das berichtete die Polizei am Fluss Mary rund 110 Kilometer östlich von Darwin am Montag. Anwohner hatten in der Region in letzter Zeit mindestens ein Dutzend großer Krokodile gesehen, wie die Zeitung "Northern Territory News" berichtete.

Obwohl Schilder am Ufer des Mary vor Krokodilen warnen, war das 26-jährige Opfer mit einem Freund am Samstag durch den Fluss geschwommen. Auf dem Rückweg packte das Krokodil den Mann und zog ihn unter Wasser. Anwohner spekulierten, dass die beiden jungen Männer, die auf einem Campingplatz an einer Geburtstagsfeier teilnahmen, Alkohol getrunken hatten und womöglich eine Wette eingegangen waren.

