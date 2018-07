Seoul (AFP) Vor der geplanten Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatzes in Syrien durch Experten der Vereinten Nationen hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon noch einmal die Dringlichkeit der Inspektion unterstrichen. "Jede Stunde zählt, wir können uns keine weiteren Verzögerungen mehr leisten", sagte Ban am Montag bei einem Besuch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Zudem forderte er erneut "uneingeschränkten Zugang" für die UN-Experten. "Die Welt schaut auf Syrien", sagte Ban.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.