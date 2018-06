Offenbach (dpa) - Heute scheint in der Nordhälfte neben lockeren Wolkenfeldern zeitweise die Sonne und es bleibt trocken. In der Mitte und im Süden überwiegen die Wolken, die Sonne scheint nur gelegentlich und es gibt weitere Schauer oder Gewitter, gebietsweise kann es auch mal länger regnen.

Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 19 und 24 Grad, sonst zwischen 17 und 21 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Der Wind weht mäßig, im Norden auch frisch, meist aus Ost bis Nordost, im Südosten teils aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag gibt es im Süden und in der Mitte noch einzelne Schauer, in der Nordhälfte bleibt es teils gering bewölkt. Die Temperatur geht auf 15 bis 8 Grad zurück.