São Paulo (AFP) Beim Einsturz eines Rohbaus in der brasilianischen Wirtschaftsmetropole São Paulo sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Elf Verletzte seien geborgen worden, doch könnten noch weitere Arbeiter verschüttet worden sein, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Nach Angaben der örtlichen Medien stürzte der Bürobau am Morgen aus zunächst unklarer Ursache in sich zusammen. Zu dem Zeitpunkt sollen sich etwa 20 Arbeiter auf der Baustelle befunden haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.