München (AFP) - (AFP) Wegen der niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt wollen Lebensversicherer einem Zeitungsbericht zufolge ihren Kunden vorübergehend weniger Geld gutschreiben. Mehr als zehn Institute hätten bei der Finanzaufsichtsbehörde BaFin beantragt, die Vorschriften zur Beteiligung der Kunden an ihren Gewinnen auszusetzen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag. Vor allem kleinere und mittelgroße Unternehmen beantragten der Zeitung zufolge, die sogenannte Mindestzuführungsverordnung zu kappen.

