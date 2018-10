Berlin (AFP) - (AFP) Beim Eisenbahn-Bundesamt ist in den vergangenen Jahren das Personal massiv gekürzt worden. Von 2003 bis 2013 wurde die Zahl der Beschäftigten in einigen Bereichen fast halbiert, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht.

